Никитин вступит в должность губернатора Нижегородской области 26 сентября

Итоги единого дня голосования в 2018 году (487)

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Глеб Никитин, который победил на выборах губернатора Нижегородской области, вступает в должность 26 сентября — ровно через год после назначения врио главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.

Жители Нижегородской области выбирали губернатора в единый день голосования 9 сентября. Победу одержал Никитин, набравший 67,75% голосов избирателей. Владислав Егоров (КПРФ) получил 16,63%, Александр Курдюмов (ЛДПР) – 6,50%, Галина Клочкова ("Справедливая Россия") — 4,35%, Александр Быков (Партия пенсионеров) – 3,26% голосов избирателей.

"Церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области запланирована на 26 сентября в 14.00", — сообщили в пресс-службе правительства региона.

Двадцать шестого сентября 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Временно исполняющим обязанности губернатора был назначен Глеб Никитин.