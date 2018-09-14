ЦИК утвердил результаты довыборов депутатов в Госдуму

Итоги единого дня голосования в 2018 году (487)

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. ЦИК РФ утвердил результаты довыборов депутатов Госдумы седьмого созыва по одномандатным округам, соответствующее постановление принято на заседании ведомства в пятницу.

"Центральная избирательная комиссия РФ постановляет установить, что в Государственную думу Федерального собрания РФ седьмого созыва по одномандатным округам избраны: Кузьмин Андрей Альбертович (Амурский одномандатный избирательный округ), Ярошук Александр Георгиевич (Калининградская область — центральный одномандатный избирательный округ), Сватковский Дмитрий Валерьевич(Нижегородская область — Нижегородский избирательный округ), Хинштейн Александр Евсеевич (Самарский одномандатный избирательный округ), Алимова Ольга Николаевна (Саратовский одномандатный избирательный округ), Примаков Евгений Александрович (Саратовская область — Балашовский одномандатный избирательный округ), Веремеенко Сергей Алексеевич (Тверская область — Заволжский одномандатный избирательный округ)", — говорится в постановлении.

Данное постановление будет направлено для официальной публикации в "Российской газете" и "Парламентской газете".

Довыборы депутатов Госдумы прошли 9 сентября в семи округах шести регионов, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.