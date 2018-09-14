В ЦИК рассказали о средней явке на довыборах депутатов Госдумы

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Средняя явка на прошедших в единый день голосования 9 сентября довыборах депутатов Госдумы составила 29,42%, сообщил на заседании ЦИК замглавы ведомства Николай Булаев.

"Средняя явка на выборах депутатов Госдумы составила 29,42%. Когда говорят, что явка не высокая, я отсылаю в 2017 год — это дополнительные выборы по двум одномандатным округам, там у нас было около 31%. Явка избирателей сопоставима", — сказал он.

Довыборы в Госдуму 9 сентября состоялись в семи одномандатных округах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными. В целом такие довыборы затронули шесть регионов — Саратовскую, Амурскую, Калининградскую, Нижегородскую, Самарскую и Тверскую области.