Новый мэр Хабаровска вступит в должность 19 сентября

ХАБАРОВСК, 14 сен — РИА Новости. Сергей Кравчук, который победил на выборах мэра Хабаровска, вступает в должность 19 сентября, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы.

Жители Хабаровска 9 сентября выбирали мэра города. Победу одержал вице-мэр от ЕР Сергей Кравчук, набрав 39,97% голосов. Второе место занял Максим Кукушкин от КПРФ с 23,85%. Всего участие в голосовании приняли 31,81% избирателей. На кресло градоначальника претендовали четыре человека.

"Церемония вступления в должность назначена на 19 сентября", — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что Кравчук сменит на посту Александра Соколова, который был мэром Хабаровска 18 лет и четырежды избирался на эту должность, в том числе во время мощного наводнения на Амуре в 2013 году. Журналистам Соколов сообщил, что "осознанно" не пошел на новые выборы.