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Политика

Андрей Травников вступил в должность губернатора Новосибирской области

Сюжет:
Итоги единого дня голосования в 2018 году (479)
(обновлено: 07:41 14.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкГубернатор Новосибирской области Андрей Травников. Архивное фотоГубернатор Новосибирской области Андрей Травников. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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НОВОСИБИРСК, 14 сен — РИА Новости. Победивший на прошедших 9 сентября губернаторских выборах в Новосибирской области представитель партии "Единая Россия" Андрей Травников, до этого 11 месяцев занимавший должность врио главы региона, официально вступил в должность губернатора, передает корреспондент РИА Новости.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Избранные главы трех областей вступят в должность 14 сентября
Торжественная церемония вступления в должность губернатора Андрей Травникова состоялась в пятницу в Государственном концертном зале имени Арнольда Каца. В начале церемонии глава облизбиркома Ольга Благо вручила Травникову удостоверение об избрании его главой региона. В соответствии с уставом региона, избранный губернатор в присутствии депутатов заксобрания региона произнес присягу на верность народу и Конституции России, уставу Новосибирской области.

"Клянусь при осуществлении полномочий губернатора Новосибирской области уважать и охранять права и свободы человека и гражданина. Соблюдать Конституцию РФ, федеральные законы, устав и законы Новосибирской области, отстаивать интересы Новосибирской области, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности", — сказал избранный губернатор.

Андрей Травников по итогам прошедших выборов набрал 64,52% от общего количества голосов избирателей (405 722 голоса), победив со значительным отрывом от конкурентов. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев получил 17,35% голосов (109 076 голосов), Анатолий Кубанов от "Справедливой России" — 11,73% (73 762 голоса), Георгий Михайлов от "Народного альянса" — 3,39% (21 300 голосов). Явка составила 29,52% — на выборы пришли 628 848 избирателей из зарегистрированных 2,133 миллиона.

В свою очередь, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сказал, что Травников за непродолжительный период времени смог завоевать доверие жителей одного из экономических, деловых и культурных центров страны.

"Уверенная победа показывает, что граждане связывают с вами успешное развитие территории. Важнейшей стратегической целью является всестороннее использование мощного потенциала Новосибирской области", — сказал он, отметив, что избранному губернатору предстоит реализовать важнейшие проекты, такие как развитие Новосибирского научного центра (Академгородок 2.0) и провести Молодежный чемпионат мира по хоккею в 2023 году.

Травникова также поздравил первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков, который зачитал поздравление от председателя Госдумы Вячеслава Володина. "Думаю, результаты вашей работы демонстрируют, что менее чем за год работы вам удалось глубоко вникнуть в ситуацию, но и предложить серьезную, аргументированную программу действий. За короткий период времени вы смогли объединить вокруг себя жителей региона", — сказал Жуков.

Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время церемонии представления правительству. 9 октября 2017
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Биография Андрея Травникова
На прошлых выборах губернатора Новосибирской области в сентябре 2014 года итоговая явка составила 30,73% голосов избирателей. Тогда в выборах победил Владимир Городецкий с результатом 64,97% голосов. В настоящее время Городецкий является помощником полномочного представителя президента в Сибирском федеральном округе.

Досрочные выбора губернатора Новосибирской области были назначены на 9 сентября после того, как президент России Владимир Путин 6 октября 2017 года освободил от должности по собственному желанию прежнего главу региона Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности губернатора.

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