Избранные главы трех областей вступят в должность 14 сентября

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018

ЕКАТЕРИНБУРГ/НОВОСИБИРСК, 14 сен — РИА Новости. Избранные губернаторы Тюменской, Омской и Новосибирской областей Александр Моор, Александр Бурков и Андрей Травников официально вступят в должность в пятницу, 14 сентября, сообщили РИА Новости представители властей регионов.

На прошедших выборах 9 сентября врио тюменского губернатора Моор набрал 65,86% голосов при явке более 49%. В Омской области врио главы региона Бурков одержал убедительную победу с результатом 82,5% голосов при явке в 44%. В Новосибирской области победил врио губернатора Травников с результатом в 64,52% голосов при явке в 29,52%.

"Четырнадцатого сентября в 13:00 (11:00 мск) в ДК "Нефтяник" имени Муравленко" состоится церемония вступления Александра Моора в должность губернатора Тюменской области", – сообщил РИА Новости представитель тюменского правительства.

В пятницу в 16.00 (13.00 мск) в Концертном зале Омской филармонии состоится торжественное заседание Заксобрания региона, посвященное вступлению в должность Александра Буркова. В Концертном зале имени Арнольда Каца Новосибирской государственной филармонии в пятницу в 11.00 (07.00 мск) вступит в должность губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

В мае мэра Тюмени Александра Моора на должность врио губернатора Тюменской области назначил президент Владимир Путин. Прежний губернатор Владимир Якушев 18 мая возглавил Минстрой России.

Досрочные выборы губернатора в Омской области были назначены на 9 сентября после того, как Путин в октябре 2017 года подписал указ о прекращении полномочий губернатора региона Виктора Назарова, который занимал эту должность с 30 мая 2012 года. Врио главы региона был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков. В Новосибирской области отставка губернатора произошла также в октябре. Глава государства 6 октября 2017 года освободил от должности главу региона Владимира Городецкого, назначив мэра Вологды Андрея Травникова временно исполняющим обязанности губернатора.