Лавров посетит Боснию и Герцеговину 21 сентября

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в четверг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Боснии и Герцеговины Игорем Црнадаком и обсудил ход подготовки своего визита, который намечен на 21 сентября, говорится в сообщении МИД РФ по итогам разговора.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили ход подготовки визита Лаврова в Боснию и Герцеговину, намеченного на 21 сентября", — говорится в сообщении.

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик также сообщил, что Лавров приедет в БиГ 21 сентября.

"Он (Лавров – ред.) приедет не в понедельник, а в пятницу, 21 сентября… Связано, вероятно, с важными государственными делами господина Лаврова, но мы уважаем факт того, что господин Лавров хочет приехать сюда в Баня-Луку, и понимаем возможные причины отсрочки на несколько дней, учитывая занятость и нынешние геостратегические вопросы, которыми министр сейчас занят", — заявил Додик.