Глава МИД Индии назвала отношения с Россией доверительными

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 13 сентября 2018

Министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж во время встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сент — РИА Новости. Никто "не уничтожит и не уменьшит" российско-индийские отношения, они будут только укрепляться, заявила министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж.

"Индийско-российские отношения очень глубокие и очень доверительные… Никто не может их уничтожить и уменьшить. Наши решения во внешней политике свободны и никто не будет влиять на наши решения. Отношения между странами будут только укрепляться и улучшаться", — заявила Сварадж на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.