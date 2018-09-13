Поклонская пообещала отследить судьбу проектов антикоррупционной комиссии

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская пообещала проконтролировать судьбу проектов, которые она вела, будучи главой комиссии ГД по контролю за доходами.

Ранее в четверг комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение о создании единой комиссии Госдумы, объединив полномочия комиссий по этике и по контролю за доходами.

"Со своей стороны постараюсь отследить судьбу всех кейсов, которые были собраны мной и рассмотрены на теперь уже точно последнем заседании комиссии по конфликту интересов… очень хочется, чтобы эти материалы были добросовестно реализованы: по крайней мере, я сделала для этого всё, что могла", — написала она во ВКонтакте.

Поклонская отметила, что новость о реорганизации думских комиссий не стала для нее неожиданностью. Депутат также выразила надежду на то, что у новой комиссии будут необходимые полномочия и инструментарии, чтобы "эффективно рассматривать вопросы по поводу пьяных дебоширов из числа депутатов и нецензурной брани, а также владения многомиллиардными активами за рубежом".