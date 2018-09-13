Лавров обсудит с главой МИД Индии подготовку саммита лидеров двух стран

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж во время встречи. 13 сентября 2018

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж во время встречи. 13 сентября 2018

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж подготовку саммита лидеров двух стран.

"Ну и, конечно, поговорим, как нам готовить новую встречу (лидеров двух стран)", — сказал он перед началом переговоров.

Лавров отметил, что рад принимать главу МИД Индии в Москве. Кроме того, он сказал, что проведет обмен мнениями по тому, как продвигается внешнеполитический диалог двух стран.

Он добавил, что Россия ценит координацию действий Москвы и Нью-Дели на международной арене, в том числе, в ООН, ШОС, БРИКС и других структурах.

На октябрь 2018 года запланирован официальный визит президента России Владимира Путина в Индию в рамках ежегодного двустороннего саммита.