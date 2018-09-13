Лавров обсудит с главой МИД Индии подготовку саммита лидеров двух стран

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обсудит с министром иностранных дел Индии Сушмой Сварадж подготовку саммита лидеров двух стран.
Лавров отметил, что рад принимать главу МИД Индии в Москве. Кроме того, он сказал, что проведет обмен мнениями по тому, как продвигается внешнеполитический диалог двух стран.
Он добавил, что Россия ценит координацию действий Москвы и Нью-Дели на международной арене, в том числе, в ООН, ШОС, БРИКС и других структурах.
На октябрь 2018 года запланирован официальный визит президента России Владимира Путина в Индию в рамках ежегодного двустороннего саммита.