Новак и Перри договорились продолжать диалог

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Министры энергетики России и США на встрече в четверг договорились продолжить диалог и поддерживать двусторонние контакты, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"У нас для диалога окно открыто, и мы с моим коллегой достаточно подробно обсудили направления сотрудничества в области энергетики, считаем, что для наших экономик это важные отрасли, и здесь есть как раз именно возможности нам находить точки соприкосновения совместной работы", — сказал Новак.

"Договорились, что и дальше будем в диалоге и поддерживать контакты", — отметил он.

"Я хочу пожелать господину Перри, который находится первый раз в Москве и первый раз в России, чтобы он был восхищён, чтобы он не только поработал, у него большая программа насыщенная рабочая, чтобы он посмотрел все достопримечательности нашей страны, и мы продолжили диалог. Мы ждём в гости вас еще", — сказал Новак.