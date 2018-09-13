В Госдуме решили ликвидировать комиссию Натальи Поклонской

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Думский Комитет по контролю и регламенту решил объединить две комиссии — по этике, которую возглавляет Отари Аршба, и контролю за доходами, руководимую Натальей Поклонской.

Будет создана единая структура, занимающаяся, в том числе, досрочным прекращением полномочий депутатов, заявила журналистам глава комитета Ольга Савастьянова.

Она сообщила, что вопрос о слиянии комиссий могут обсудить уже на следующей неделе.

"На совет (Госдумы) мы выносим в понедельник, при принятии решения советом Государственной думы комитет по контролю подготовит окончательный пакет. Мы планируем на следующей неделе внести на пленарное заседание Государственной думы", — заявила Савастьянова.

Она пояснила, что решение об объединении комиссий поддержал председатель нижней палаты.

Объединенную комиссию возглавит представитель "Единой России", подчеркнула Савостьянова.

Кроме того, по ее словам, в состав комиссии войдут 10 представителей фракции "Единая Россия" и 10 представителей оппозиционных фракций: четыре от КПРФ, четыре от ЛДПР и два от "Справедливой России".

"У каждой фракции в соответствии с проектом, который сейчас подготовлен, будет возможность внести свои предложения по первому заместителю и заместителю этой комиссии", — сказала депутат.

Кандидаты на пост главы

Первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев пояснил, что кандидатами на пост главы новой комиссии сейчас являются руководители двух объединяемых — Наталья Поклонская и Отари Аршба.

"Обе должности за "Единой Россией" по пакетному распределению. Естественно, что мы будем выдвигать кандидатуру. У нас сейчас два председателя: одну комиссию возглавляет Отари Ионович Аршба, другую комиссию — Наталья Владимировна Поклонская. Руководство фракции решило вынести на президиум фракции этот вопрос. На президиуме в понедельник мы альтернативным голосованием определимся, кто из указанных лиц будет выдвинут от фракции на пост председателя объединенной комиссии", — сказал Исаев.

Он добавил, что у других членов фракции также есть право выдвинуть свою кандидатуру на пост главы новой комиссии.