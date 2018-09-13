Горбачев заявил, что холодная война никуда не уходила

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Холодная война "никуда и не уходила", меняется только ее накал, считает экс-президент СССР Михаил Горбачев.

В четверг он представил свою новую книгу "В меняющемся мире", посвящённую внешней политике эпохи перестройки и основанную, в частности, на документах и записях бесед с мировыми лидерами эпохи перестройки.

"Она и не уходила. Только меняется накал", — сказал Горбачёв на презентации, отвечая на вопрос о том, возвращается ли холодная война.

При этом на вопрос, не считает ли он, что нынешняя ситуация в мире отменяет его достижения на посту руководителя СССР, Горбачёв сказал: "Это уже никому не удастся".