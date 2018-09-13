Нарушения 9 сентября не повлияли на итоги выборов, заявили в ЦИК

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Нарушения в единый день голосования 9 сентября были, но они не повлияли на итоги выборов, заявил член Центральной избирательной комиссии России Александр Клюкин.

"Что касается нарушений, они были. Повлияли ли они на итоги голосования? Нет, не повлияли. Это отметили и эксперты. Мы отмечаем, что количество жалоб на комиссии сократилось в три раза, ни одну жалобу мы не оставляем без внимания", — заявил Клюкин в четверг на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

По его словам, результаты голосования были отменены на ряде избирательных участков в Калининградской, Ульяновской, Московской, Владимирской областях и Калмыкии. Не исключена отмена итогов выборов на трех участках в Бурятии, где сейчас проводится проверка, добавил представитель ЦИК.

Он отметил, что выявлять нарушения стало проще благодаря организации видеонаблюдения на избирательных участках. Клюкин напомнил, что в прошедший единый день голосования 9 сентября не было международных наблюдателей, но за ходом выборов следила группа международных экспертов, приглашенная ассоциацией наблюдателей "Национальный общественный мониторинг".

"Были эксперты из Западной Европы, они работали в семи регионах Российской Федерации — это Владимир, Москва, Новосибирск, Кемерово, Омск, Ульяновская и Московская области. Все они отметили, что выборы были организованы в соответствии с международными избирательными стандартами", — сообщил член ЦИК.

По оценке Центризбиркома, выборы прошли спокойно, но некоторые результаты оказались уже для российских экспертов большим сюрпризом, уточнил Клюкин. Например, в Приморском и Хабаровском краях, Владимирской области и Хакасии 9 сентября не определились победители на выборах главы региона, в этих четырех субъектах РФ предстоят вторые туры. Сюрпризом стало и избрание на пост мэра Якутска кандидата от "Партии возрождения России" Сарданы Авксентьевой.