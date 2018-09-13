МИД отрицает угрозу нацбезопасности США со стороны Москвы

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Москва не понимает, как экономическое развитие России может вредить национальной безопасности США, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя соответствующие высказывания бывшего чиновника Госдепа.

Захарова на брифинге процитировала недавнее интервью экс-заместителя госсекретаря США Вэнди Шерман телеканалу BBC, которая заявила, что "укрепление экономических позиций России перечит интересам нацбезопасности США".

"При этом бывший дипломат тут же сказала, что "не желает вреда гражданам России и верит, что у них есть право на достойную жизнь". Это какой-то зашкаливающий цинизм. При том, что дальше следовала такая фраза: "Западу нужно думать более стратегически, чтобы ослабить контроль Путина над своей страной", конец цитаты. И эти люди говорит нам о некоем вмешательство РФ в их дела? Это те люди, которые стояли за принятием внешнеполитических решений, в частности, связанных с Россией. Это люди, которые работали под началом человека, который претендовал на высший государственный пост в США (Хиллари Клинтон. — ред)", — отметила официальный представитель российского дипведомства.

По мнению Захаровой, видимо, это и есть настоящие западные ценности — "вводить санкции, манипулировать ценой на нефть, заниматься манипуляциями вокруг национальных валют и курса доллара, делать это с целью ослабления позиции суверенных стран".

"Стоит задуматься. Получается, что улучшение экономической ситуации в России само по себе перечит национальной безопасности США? Думаю, что после этого откровения становится непонятно, в каком ключе наши западные партнеры и конкретная политическая группировка видят развитие двусторонних отношений и будущее России. Да, это не имеет никакого отношения к американскому народу. Это не имеет никакого отношения демократии и правам человека. Это политика определенной политической группировки в США, которая не сумела взять власть и сейчас начала страшную русофобскую кампанию для оправдания собственных политических ошибок", — констатировала представитель МИД РФ.