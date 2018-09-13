Мезенцев прокомментировал инициативу Путина о мирном договоре с Японией

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Инициатива президента России Владимира Путина заключить мирный договор в случае поддержки с японской стороны станет примером успешного, современного подхода к решению "застаревшего" территориального спора, считает сенатор от Сахалина, председатель комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Мезенцев.

На пленарной сессии в среду в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий. Российский лидер напомнил, что переговоры идут 70 лет, и от премьера Японии Абэ прозвучало предложение поменять подходы. В связи с этим Путин предложил свой вариант подписания мирного договора.

Мезенцев назвал историческим предложение Путина подписать мирный договор без предварительных условий, отметив, что значение инициативы главы российского государства нельзя переоценить. По его словам, Путин обозначил понятный и близкий путь дальнейшего укрепления двусторонних отношений, снятия определенной остроты территориального спора, влияющего на взаимодействие двух стран.

По словам Мезенцева, совместная хозяйственная деятельность на островах, большая открытость России для японских инвесторов, стремление российского бизнеса к взаимодействию — это "тот путь, который, поддерживая многогранное сотрудничество, докажет, что территориальный спор не является препятствием развития того сотрудничества, которое от России и Японии требует время, международная повестка дня".

"Верю в то, что инициатива российского президента, будучи поддержанной официальным Токио, станет примером успешного, современного подхода к решению "застаревшего" территориального спора", — сказал сенатор в интервью РИА Новости в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась.

СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.