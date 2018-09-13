Мосгоризбирком зарегистрировал Собянина избранным мэром столицы

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Мосгоризбирком официально зарегистрировал избранным мэром Москвы Сергея Собянина, соответствующее решение было принято в ходе заседания комиссии в четверг.

"Нам необходимо зарегистрировать избранного мэра… и выдать Сергею Собянину удостоверение об избрании", — сказал председатель избиркома Валентин Горбунов.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали более 1,5 миллиона человек.

В среду Мосгоризбирком официально подвел итоги выборов мэра столицы, подписав итоговый протокол, и утвердил избрание Сергея Собянина мэром. Инаугурация Собянина пройдет 18 сентября в концертном зале в парке "Зарядье".