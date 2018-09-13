В Госдуме решили объединить комиссии по этике и контролю за доходами

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по контролю и регламенту принял решение объединить думские комиссии по этике и контролю за доходами, создав единую структуру, которая будет заниматься в том числе досрочным прекращением полномочий депутатов, заявила журналистам в четверг глава комитета Ольга Савастьянова.

Депутат пояснила, что предложение о пересмотре деятельности двух думских комиссий отрабатывается с начала 2018 года. В четверг на заседании комитета по контролю и регламенту было принято решение объединить две комиссии в одну.

"Принято решение создать такую комиссию", — сказала Савастьянова.

"В данную комиссию предлагается передать все те вопросы, которыми занималась комиссия по этике, передать вопросы, которыми занималась комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера. И со стороны комитета по контролю и регламенту передаем все мандатные вопросы, то есть все, что связано с досрочным прекращением полномочий депутата, мы предлагаем передать в эту комиссию", — сказала она.

Глава комитета сообщила, что вопрос о создании комиссии может быть обсужден на следующей неделе.

"На совет (Госдумы) мы выносим в понедельник, при принятии решения советом Государственной думы комитет по контролю подготовит окончательный пакет. Мы планируем на следующей неделе внести на пленарное заседание Государственной думы", — заявила Савастьянова.

По ее словам, председатель Госдумы также поддержал решение по объединению комиссий по этике и контролю за доходами.