ЦИК отменил результаты голосования на некоторых участках

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Результаты голосования на выборах 9 сентября отменены на ряде избирательных участков в Калининградской, Ульяновской, Московской, Владимирской областях и Калмыкии, вероятна отмена итогов на трех участках в Бурятии, где сейчас проводится проверка, сообщил член ЦИК России Александр Клюкин.

"Отменены итоги голосования в ряде избирательных участков в Калининградской, Ульяновской, Московской, Владимирской областях, республике Калмыкия. Также проводится проверка по трем участкам в республике Бурятия, где тоже весьма вероятна отмена итогов голосования", — заявил Клюкин на заседании временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета.