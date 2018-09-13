В Магадане прошла инаугурация главы Колымы

МАГАДАН, 13 сен — РИА Новости, Людмила Щербакова. Инаугурация избранного на должность губернатора Магаданской области Сергея Носова состоялась в четверг в правительстве региона, на мероприятие прибыл заместитель председателя правительства России, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев.

В мае мэра Нижнего Тагила Сергея Носова на должность временно исполняющего обязанности губернатора Магаданской области назначил президент Владимир Путин. На прошедших выборах Носов набрал почти 82% голосов при явке почти 36%.

"У вас один из лучших результатов в стране по выборам. Что это значит? Это значит, что люди вам поверили. Это доверие нужно сохранить. Потому что это не просто отношения между людьми. А это та сила, которая позволит нам преобразовывать область. Делать ее лучше", — сказал на инаугурации Трутнев.

Кроме того, Трутнев посоветовал Носову собрать сильную команду для реализации всех поставленных перед ним президентом России задач.

"Мы должны готовиться и быстро двигаться вперед. Кто будет двигаться медленно, тот не успеет ничего выполнить. Поэтому нам тут надо перестраиваться, и мы это делаем уже", — сказал журналистам после инаугурации Носов.

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