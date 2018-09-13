Аксенов назвал причину отставки министра транспорта Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Министр транспорта Крыма Юрий Овсянников покинул свой пост, так как не выполнил поставленные задачи, а принятые им управленческие решения заслуживают неудовлетворительной оценки, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Ранее источник в крымском правительстве сообщил РИА Новости, что Овсянников написал заявление об увольнении.

"Это одно из немногих правильных решений Юрия Петровича. Задачи, которые были поставлены перед министром транспорта, не были выполнены, а принятые управленческие решения заслуживают неудовлетворительной оценки", — написал Аксенов на своей странице в Facebook.

В частности, по его словам, не приняты действенные меры по оптимизации дорожной сети и работе общественного транспорта, соблюдению расписания перевозчиками, замене остановочных комплексов на новые и другие.

"Нам не нужны обещания, нам нужны конкретные результаты. К слову, многие продолжают вести счет уволенных должностных лиц. Замечу: дело не в количестве, а в качестве. Кадровые обновления абсолютно естественны и будут продолжаться и впредь", — заключил Аксенов.

Овсянников был назначен на должность министра транспорта в мае 2018 года и стал пятым с весны 2014 года руководителем ведомства. Ранее он занимал пост руководителя Московской административной дорожной инспекции.

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