Министр транспорта Крыма подал в отставку, заявил источник

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото

Вид с Крепостной горы на Балаклавскую бухту Севастополя. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен — РИА Новости. Министр транспорта республики Крым Юрий Овсянников написал заявление об увольнении, сообщил РИА Новости источник в крымском правительстве.

Овсянников был назначен на должность министра транспорта в мае 2018 года и стал пятым с весны 2014 года руководителем ведомства. Ранее он занимал пост руководителя Московской административной дорожной инспекции.

"Действительно, министр транспорта написал заявление (об увольнении)", — сообщил источник.

Пока неизвестно, удовлетворено ли заявление главой республики и каковы причины ухода Овсянникова с должности.

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