Глава Приморья готов встретить Ким Чен Ына во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече в рамках Восточного экономического форума с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ заявил, что готов встретить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивостоке.
Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.