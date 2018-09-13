Глава Приморья готов встретить Ким Чен Ына во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 13 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко на встрече в рамках Восточного экономического форума с министром внешнеэкономических дел КНДР Ким Ён Чжэ заявил, что готов встретить лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Владивостоке.

"Рад, что ваш руководитель пообещал быть в России. С удовольствием готов встретить его во Владивостоке", — сказал Тарасенко.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.