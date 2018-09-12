Новый полпред в ПФО подвел итоги выборов в регионах округа

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 сен — РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров подвел итоги избирательных кампаний в регионах ПФО на встрече с главными федеральными инспекторами регионов округа, сообщает пресс-служба полпреда.

Президент России назначил Комарова своим полномочным представителем в ПФО 7 сентября.

"Игорь Комаров кратко подвел итоги избирательных кампаний в регионах ПФО: избраны губернаторы Нижегородской и Самарской областей, депутаты Курултая Республики Башкортостан и законодательного собрания Ульяновской области, депутаты Госдумы по четырем округам. Также избирались 6,5 тысячи депутатов и глав муниципалитетов. Всего 9 сентября в округе состоялись более 1 тысячи избирательных кампаний федерального, регионального и муниципального уровней", — говорится в сообщении.

Голосование проводилось на 12 тысячах избирательных участков, в выборах приняли участие более 4,9 миллиона человек, средняя явка по ПФО составила 40,6%.

Выборы в целом прошли организованно и без происшествий. Нарушений избирательного законодательства, способных повлиять на результаты волеизъявления граждан, не отмечено, подчеркивается в сообщении.

Отдельное внимание Комаров уделил вопросам реализации основных положений указа президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Он подчеркнул, что должна быть проведена серьезная организационная работа по формированию соответствующих региональных проектов. Эти вопросы Комаров планирует обсудить в ходе ближайших рабочих поездок в регионы округа.

Также полпред президента РФ в ПФО провел совещание с руководством правоохранительных и контрольно-надзорных органов Приволжского федерального округа. Комаров отметил, что масштабные мероприятия, проведенные на территории округа в 2018 году — выборы президента РФ, чемпионат мира по футболу, региональные выборы — показали способность правоохранительных и контрольно-надзорных органов успешно решать задачи обеспечения безопасности.