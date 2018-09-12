Эксперт назвал предложение Путина по мирному договору с Японией интересным

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен – РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина заключить мирный договор с Японией до конца года без предварительных условий в корне меняет ситуацию и следующим шагом должен быть ответ японского премьера Синдзо Абэ, так прокомментировал по телефону РИА Новости идею российского лидера известный специалист по России из токийского университета Хосэй Нобуо Симотомаи.

На пленарной сессии в среду в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

"Это очень интересное предложение, — сказал он. — В итоге порядок кардинально меняется. Следующим шагом станет, вероятно, ответ Синдзо Абэ".

Эксперт напомнил, что в конце 2016 года премьер Синдзо Абэ на российско-японском саммите в Нагато сменил прежний курс, связав заключение мирного договора с развитием совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Однако в дискуссии по вопросу о том, под чьей юрисдикцией осуществлять хозяйственную деятельность, то есть "что было раньше — курица или яйцо", прогресса не было, считает Симотомаи. После холодной войны по территориальному вопросу, отметил он, были разные параллельные линии, но и в действительности тоже "ни на один шаг к мирному договору продвинуться не удалось".

"Поскольку Абэ и Путин выдвинули идею достижения взаимоприемлемых решений или чего-то вроде "хикивакэ" ("ничья" в дзюдо – ред.), может быть, с заключением мирного договора территориальный вопрос будет решен созданием международных рамок совместной хозяйственной деятельности", — сказал профессор.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на курильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.