МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Инициатива президента РФ Владимира Путина по подписанию мирного договора с Японией родилась во время его выступления на Восточном экономическом форуме, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий. Кроме того, президент добавил, что нужно создать обстановку для комфортного решения остальных вопросов.

"Это достаточно новая инициатива Путина, и, выступая на пленарном заседании, президент отметил, что эта такая мысль, которая родилась прямо во время этого заседания, во время выступления, с учетом тех тезисов, которые были озвучены премьер-министром (Японии Синдзо) Абэ", — сказал Песков.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.