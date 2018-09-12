Позиция Японии по мирному договору с Россией неизменна, сообщил источник

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Позиция, которую занимает японское руководство по проблеме заключения мирного договора с Россией, не изменилась, заявил РИА Новости источник в правительстве Японии.

На пленарной сессии в среду в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

"На этом этапе я бы воздержался от комментирования слов президента Путина или его намерений по вопросу о заключении мирного договора", — сказал собеседник агентства.

"Основная позиция правительства Японии остается такой, какой была всегда — решение вопроса о юрисдикции на четырех северных островах (так в Японии называют Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан. — Прим. ред.) и заключение мирного договора", — добавил источник.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.