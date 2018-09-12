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Политика

Эксперт предсказал охлаждение отношений между Абэ и японским МИД

Сюжет:
Восточный экономический форум-2018 (652)
(обновлено: 14:17 12.09.2018)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкПремьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей ВЭФ-2018. 12 сентября 2018Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей ВЭФ-2018. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
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ТОКИО, 12 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министру Японии Синдзо Абэ будет трудно после возвращения в Токио, но он все-таки пойдет по пути заключения мирного договора с Россией, такое мнение высказал один из наиболее известных в Японии специалистов по России, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура.

Путин предложил Японии мирный договор без предварительных условий
© РИА Новости
Путин предложил заключить мирный договор с Японией до конца года
"Премьеру Абэ трудно теперь придется, после возвращения в Японию. Но он будет заниматься мирным договором", — сказал эксперт РИА Новости.

При этом он убежден, что несмотря на противодействие, которое ожидает премьера на родине, его не смогут заставить уйти в отставку.

"Нет, нет. У него очень сильные позиции в политике в Японии сейчас. И думаю, он пойдет по этому пути (заключения мирного договора – ред.)", — сказал Накамура на вопрос о том, не заставят ли Абэ уйти в отставку, если он попытается подписать мирный договор с Россией отдельно от территориального вопроса.

Противодействие, которое ожидает Абэ на родине, связано с тем, что, как подтвердили сегодня РИА Новости в МИД Японии, базовая позиция о заключении мирного договора после решения проблемы принадлежности четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, изменений не претерпела.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей ВЭФ-2018. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Совместная деятельность на Курилах - путь к мирному договору, считает Абэ
"Это позиция МИД. Но премьер-министр Абэ уже, видимо, дал добро на разделение вопросов мирного договора и территориальной проблемы. Надо понимать, что между МИДом и канцелярией премьер-министра непростые отношения. У Абэ очень хорошие отношения с министерством экономики, министром Сэко, Поэтому до сих пор шли по пути экономического сотрудничества с Россией. И это вызывало недовольство МИДа. Теперь же отношения Абэ и МИДа станут очень плохими", — считает профессор Накамура.

На пленарной сессии в среду с участием Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

Ранее в беседе с корреспондентом РИА Новости Ицуро Накамура говорил о том, что встреча лидеров России, Японии и Китая на Восточном экономическом форуме создает предпосылки для создания нового военно-экономического союза трех стран.

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Западные СМИ присудили триумф президенту России
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

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