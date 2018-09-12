Эксперт предсказал охлаждение отношений между Абэ и японским МИД

ТОКИО, 12 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Премьер-министру Японии Синдзо Абэ будет трудно после возвращения в Токио, но он все-таки пойдет по пути заключения мирного договора с Россией, такое мнение высказал один из наиболее известных в Японии специалистов по России, профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура.
При этом он убежден, что несмотря на противодействие, которое ожидает премьера на родине, его не смогут заставить уйти в отставку.
"Нет, нет. У него очень сильные позиции в политике в Японии сейчас. И думаю, он пойдет по этому пути (заключения мирного договора – ред.)", — сказал Накамура на вопрос о том, не заставят ли Абэ уйти в отставку, если он попытается подписать мирный договор с Россией отдельно от территориального вопроса.
Противодействие, которое ожидает Абэ на родине, связано с тем, что, как подтвердили сегодня РИА Новости в МИД Японии, базовая позиция о заключении мирного договора после решения проблемы принадлежности четырех островов Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи, изменений не претерпела.
На пленарной сессии в среду с участием Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.
Ранее в беседе с корреспондентом РИА Новости Ицуро Накамура говорил о том, что встреча лидеров России, Японии и Китая на Восточном экономическом форуме создает предпосылки для создания нового военно-экономического союза трех стран.
Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.