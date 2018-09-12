Российский посол подтвердил работу над консультациями по договору с Японией

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Дата и место нового раунда консультаций по мирному договору с Японией в контексте предложений Владимира Путина будут согласованы по дипканалам, заявил в среду РИА Новости посол РФ в Токио Михаил Галузин.

"Как сказал заместитель министра (иностранных дел Игорь Моргулов — ред.), работа над мирным договором с Японией будет вестись в том числе в контексте предложений президента Путина. И как это принято в дипломатической практике, время и место следующего раунда переговоров будут согласованы по дипломатическим каналам", — сказал Галузин.

На пленарной сессии в среду в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке с участием премьер-министра Японии Синдзо Абэ президент России Владимир Путин сделал предложение заключить мирный договор до конца этого года без предварительных условий.

Российский лидер напомнил, что переговоры идут 70 лет, и от премьера Японии Абэ прозвучало предложение поменять подходы. В связи с этим Путин предложил свой вариант подписания мирного договора.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова. Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.