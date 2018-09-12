Работа над заключением мира с Японией не прекращалась, заявил Моргулов

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Работа над заключением мирного договора между Россией и Японией не прекращалась, она ведется на постоянной основе, сообщил в среду замглавы МИД РФ Игорь Моргулов

Президент России Владимир Путин предложил на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий.

"Переговорный процесс мы ведем с японцами на постоянной основе, он не прекращается. Поэтому, конечно, будем продолжать его, в том числе на основе прозвучавшего из уст президента предложения",- заявил журналистам Моргулов в рамках ВЭФ.

"Оно (предложение Путина) позволит создать атмосферу, необходимую для решения сложных проблем в наших отношениях, в этом логика", — добавил замглавы МИД РФ.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.