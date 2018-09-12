Эксперт прокомментировал предложение Путина о мирном договоре с Японией

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Предложение президента РФ Владимира Путина заключить мирный договор с Японией позволит заложить прочные юридические основы под отношения стран и обеспечить их развитие на перспективу, заявил РИА Новости эксперт РСМД Дмитрий Стрельцов.

Президент России Владимир Путин предложил на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий.

"Это предложение отражает давнюю российскую позицию со времен Советского Союза о том, что ситуация отсутствия мирного договора с Японией ненормальна. Этот мирный договор должен заложить прочные юридические основы под наши отношения, чтобы это был прочный рамочный документ, который обеспечивал бы на перспективу развитие наших отношений", — сказал Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО (У) МИД России.

Он напомнил, что вопрос о мирном договоре во многом позиционировался японской стороной как вопрос о прохождении линии границы, вопрос о территориях, проблеме Южных Курил. "Здесь между РФ и Японией сохраняется различие в подходах к этой проблеме, причем различие принципиальное, которое пока еще не преодолено", — заметил Стрельцов.

По его мнению, предложение российского лидера не означает, что этот мирный договор решит территориальную проблему.

"Как ранее заявлял Путин, территориальной проблемы между РФ и Японией нет, есть проблема прохождения границы, которую можно было бы решить в рамках договора, но это уже вопрос не столь принципиальный. Самое главное — сам мирный договор, который бы отразил мирные реалии", — считает эксперт. В то же время он усомнился, что японская сторона примет предложение России.

"Я не очень уверен, что они это предложение примут, так как для них этот договор тождественен решению проблемы так называемых северных территорий. О том, что у нас достигнут компромисс, я ничего не слышал. Пока его нет, есть сомнение, что это предложение будет принято Японией", — резюмировал Стрельцов.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.