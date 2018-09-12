Россия надеется на решение территориальных вопросов с Японией, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Москва исходит из того, что все территориальные вопросы между Россией и Японией когда-нибудь будут решены, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.

Ранее Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий. Кроме того, президент добавил, что нужно создать обстановку для комфортного решения остальных вопросов.

"Ведь они не носят, мне кажется, какого-то такого фундаментального, огромного значения для экономики для нашей. Ну, посмотрите на карту Российской Федерации – огромная страна, самая большая в мире по территории, и вот эти острова. Это все вопросы морально-политического характера, морально-политического свойства, но они очень острые, чувствительные для наших народов, поэтому с учетом этого надо аккуратно относиться к подходам решения этих вопросов. Мы будем стремиться к тому, чтобы ситуация была комфортной для решения всех этих вопросов, мы хотим их решать, и надеюсь, что когда-нибудь это все-таки произойдет", — сказал Путин.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с РФ, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.