Россия надеется на решение территориальных вопросов с Японией, заявил Путин

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен — РИА Новости. Москва исходит из того, что все территориальные вопросы между Россией и Японией когда-нибудь будут решены, заявил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме.
Ранее Путин на пленарном заседании "Дальний Восток: расширяя границы возможностей" в рамках Восточного экономического форума предложил заключить мирный договор между РФ и Японией до конца года без предварительных условий. Кроме того, президент добавил, что нужно создать обстановку для комфортного решения остальных вопросов.
"Ведь они не носят, мне кажется, какого-то такого фундаментального, огромного значения для экономики для нашей. Ну, посмотрите на карту Российской Федерации – огромная страна, самая большая в мире по территории, и вот эти острова. Это все вопросы морально-политического характера, морально-политического свойства, но они очень острые, чувствительные для наших народов, поэтому с учетом этого надо аккуратно относиться к подходам решения этих вопросов. Мы будем стремиться к тому, чтобы ситуация была комфортной для решения всех этих вопросов, мы хотим их решать, и надеюсь, что когда-нибудь это все-таки произойдет", — сказал Путин.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.