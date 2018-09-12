Инаугурация Собянина на пост мэра Москвы пройдет 18 сентября в "Зарядье"

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Инаугурация Сергея Собянина на пост мэра Москвы пройдет 18 сентября в парке "Зарядье", соответствующее решение было принято на заседании Мосгоризбиркома в среду.

В среду столичный избирком также утвердил результаты выборов мэра Москвы, подписав итоговый протокол.

"Инаугурация состоится во вторник, 18 сентября, в парке "Зарядье", — сказал председатель комиссии Валентин Горбунов.

В ходе инаугурации избранный мэр должен принести присягу, а также получить должностной знак мэра города, который представляет собой медальон на цепи, в центре которого изображен покровитель Москвы Георгий Победоносец, поражающий копьем змея.

Выборы мэра Москвы прошли 9 сентября. По окончательным данным, Собянин набрал 70,17% голосов, за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека.

На втором месте расположился экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, набрав 11,38% голосов. С 7,01% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин набрали 6,72% и 1,87% голосов избирателей соответственно.

Явка по итогам обработки 100% протоколов составила 30,96%.