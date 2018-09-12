САМАРА, 12 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия Ульяновской области утвердила результаты выборов и распределила мандаты в законодательное собрание региона, большинство мест в парламенте получили представители "Единой России", сообщил избирком области.

"Выборы регионального парламента, прошедшие в единый день голосования 9 сентября 2018 года признаны состоявшимися, их результаты – действительными", — говорится в сообщении.

Ранее избирком сообщал, что после обработки 100% протоколов КПРФ обошла по спискам "Единую Россию". Коммунисты получили 36,24%, ЕР — 33,96%, ЛДПР — 13,51%, "Коммунисты России" — 5,83%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.

В результате, по данным комиссии, "Единая Россия" и КПРФ получили по семь мандатов, ЛДПР – три, "Коммунисты России" — один. Кроме того, 10 мест в думе получили представители "Единой России", победившие в одномандатных округах, шесть — КПРФ и двое — ЛДПР.

Выборы в заксобрание Ульяновской области прошли в единый день голосования. Ранее избирком области зарегистрировал списки кандидатов от девяти партий. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", Коммунистическая партия социальной справедливости (КПСС), "Коммунисты России", "Родина", "Патриоты России" и "Гражданская платформа". Кроме того, 84 кандидата претендовали на кресла в заксобрании Ульяновской области по одномандатным округам.