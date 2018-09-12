Выборы в Приамурье признаны состоявшимися

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сен — РИА Новости. Избирком Амурской области в среду подписал итоговые протоколы по досрочным выборам губернатора Амурской области и дополнителтным выборам депутата Государственной Думы РФ, избранным губернатором признан действующий глава региона Василий Орлов (ЕР), депутатом Государственной Думы — кандидат от ЛДПР Андрей Кузьмин, рассказала РИА Новости секретарь избирательной комиссии Амурской области Татьяна Ныркова.

"Избранным губернатором признан Василий Орлов с результатом 55,6% голосов. На дополнительных выборах депутата Госдумы победил Андрей Кузьмин с результатом 31,64% голосов. Подписан протокол выборов и сводная таблица результатов. Один из членов комиссии выразил особое мнение, он указал на то, что явка 9 сентября была низкой, и предложил внести изменения в законодательство, чтобы порог явки вновь учитывался для признания выборов состоявшимися, сами выборы он предложил перенести на март",- рассказала Ныркова РИА Новости.

Собеседница агентства уточнила, что в региональный избирком не поступало жалоб при подсчете голосов.

Явка на выборы в Госдуму в Амурской области 9 сентября составила 31,13%, на досрочных выборах губернатора — 31,25%.

Бывший руководитель Приамурья Александр Козлов стал главой Минвостокразвития. Президент России Владимир Путин назначил Орлова временно исполняющим обязанности губернатора Амурской области 30 мая.