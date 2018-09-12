Назначен день второго тура выборов губернатора Хабаровского края

Итоги единого дня голосования в 2018 году (450)

ХАБАРОВСК, 12 сен — РИА Новости. Избирком Хабаровского края назначил дату второго тура выборов губернатора региона на 23 сентября, сообщил журналистам председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов.

По итогам голосования 9 сентября действующий губернатор единоросс Вячеслав Шпорт получил 35,62% голосов, 0,19% уступив депутату Госдумы от ЛДПР Сергею Фургалу. Явка составила 36,09%.

"Дата голосования уже утверждена — 23 сентября", — сказал Накушнов.

Он отметил, что в среду избирком подвел итоги выборов и утвердил результаты, которые "никак не изменились".

Фургал и Шпорт на губернаторских выборах соперничают во второй раз. В 2013 году Шпорт набрал 63,92% голосов, Фургал — 19,14%.