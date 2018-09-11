Россия продолжит переговоры о безвизовом режиме между Сахалином и Хоккайдо

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Россия продолжит работать над тем, чтобы ввести безвизовый режим между Сахалином и Хоккайдо, заявил РИА Новости на полях Восточного экономического форума посол РФ в Японии Михаил Галузин.

"Продолжим и работать над тем, чтобы ввести режим свободного пограничного передвижения между Сахалином и Хоккайдо. Диалог продолжается на эту тему", — сказал Галузин.

По его словам, имеется в виду безвизовое движение между Сахалином и Хоккайдо. "Как это будет выглядеть и в каком формате – это предмет диалога, мы еще пока не знаем. Но цель наша такая – договориться с японской стороной о взаимоприемлемых параметрах такого свободного пограничного передвижения", — добавил он.

Как указал посол, речь идет о необходимости согласования позиций. "Как и в любом другом переговорном процессе, естественно, у сторон позиции не всегда совпадают. Для того и ведутся переговоры, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю, чем мы сейчас и занимаемся", — добавил он.

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