Москва намерена продолжать искать решение вопроса мирного договора с Токио

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Россия готова и далее искать приемлемые для российского и японского народов развязки в решении проблемы мирного договора, заявил РИА новости посол РФ в Японии Михаил Галузин.

"Мы, и это отметил президент (РФ), настроены искать развязки, которые устроили бы и нас, и японскую сторону, и которые были бы приняты народами России и Японии. Таков основной итог обсуждения проблемы мирного договора, притом что, конечно же, мы готовы и далее развивать с Японией во взаимоприемлемом формате взаимодействие в районе островов (южнокурильских островов Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан, на которые претендует японская сторона)", — сказал Галузин на полях Восточного экономического форума.

Договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах была достигнута на российско-японском саммите во время визита в Японию президента России Владимира Путина в декабре 2016 года. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности, который возглавил руководитель ведомства. В июне и октябре прошлого года состоялись поездки группы из 50 с лишним представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.

Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.