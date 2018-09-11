Москва намерена продолжать искать решение вопроса мирного договора с Токио

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Россия готова и далее искать приемлемые для российского и японского народов развязки в решении проблемы мирного договора, заявил РИА новости посол РФ в Японии Михаил Галузин.
"Мы, и это отметил президент (РФ), настроены искать развязки, которые устроили бы и нас, и японскую сторону, и которые были бы приняты народами России и Японии. Таков основной итог обсуждения проблемы мирного договора, притом что, конечно же, мы готовы и далее развивать с Японией во взаимоприемлемом формате взаимодействие в районе островов (южнокурильских островов Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан, на которые претендует японская сторона)", — сказал Галузин на полях Восточного экономического форума.
Япония, претендуя на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, надеется содействовать решению территориальной проблемы с Россией путем развития экономических отношения двух стран. Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.