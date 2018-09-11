Путин и врио губернатора Приморья обсудили ситуацию в регионе

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Восточного экономического форума обсудил с временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Андреем Тарасенко социально-экономическую ситуацию в регионе.

Глава государства предложил в ходе беседы не останавливаться на результатах состоявшихся в воскресенье выборов, а обсудить проблемы и планы развития края.

"Про выборы говорить сейчас не будем", — сказал Путин, начиная встречу, которая состоялась уже за полночь по местному времени. "Знаю, что у вас второй тур предстоит", — обратился Путин к Тарасенко. "Думаю, все у вас будет в порядке", — добавил он.

МИА "Россия сегодня" выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.