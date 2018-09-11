В ЦИК призвали расследовать возможную "карусель" в Калининградской области

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала тщательно расследовать ситуацию с многократным голосованием группы людей на нескольких участках в ходе довыборов депутатов Госдумы по одномандатному округу в Калининградской области и сообщила, что до окончания разбирательства местный избирком не будет подводить официальные итоги выборов.
Члены Центризбиркома по видеосвязи связались с председателем областного избиркома Инессой Винярской, которая сообщила, что эта информация появилась сегодня, и рассказала о мерах, которые будут предприняты. Со своей стороны Памфилова поблагодарила коллегу за оперативную реакцию.
"Или это сговор, или это специальная провокация, направленная на дискредитацию выборов. Надо тут разбираться. Надеюсь, что все правоохранительные органы подключатся, идентифицируют эту семерку, которая за полтора часа три участка прошла, выявят вообще их мотивы, и какие-то меры будут приняты", — заявила председатель Центризбиркома.
При этом официально результаты выборов по Центральному одномандатному округу пока подводить не будут, поскольку на этих участках, как сообщила председатель избиркома Калининградской области, проходило как раз голосование на довыборах в Госдуму.
"Я попросила, Инесса Петровна согласна: до того, как они разберутся с этими участками, комиссия не будет подводить итоги довыборов", — сообщила Памфилова.
Глава областного избиркома в свою очередь сообщила по видеосвязи с ЦИК, что сразу после заседания выезжает в региональный следственный комитет. "Мы уже разговаривали с руководителем следственного комитета, они готовы оперативно подключиться к расследованию этого случая для того, чтобы мы определили, что это было на самом деле", — сказала Винярская.