ЦИК возьмет под контроль ситуацию с выборами в Калмыкии

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. ЦИК России возьмет под контроль ситуацию с выборами в республики Калмыкия, где на одном из участков могут отменить итоги голосования, сообщила на заседании ведомства его глава Элла Памфилова.

"Мы эту ситуацию берем под контроль. Там и парламентские партии в Государственной думе внимание на это обратили серьезное. Полагаю, что надо серьезные выводы делать. Это недопустимо", — сказала Памфилова.

По ее словам, нужно выяснить, кто на участках угрожал студентке, которая зафиксировала нарушение и попросила ректора учебного заведения, где она обучается, также взять ситуацию под контроль.

"Чтобы ни один студент свою активную гражданскую позицию, направленную на то, чтобы выборы проходили честно и достоверно, не пострадал. После проведения объективной проверки того, что произошло, думаю, что и правоохранительные органы свое слово скажут, мы, наоборот, даже благодарность объявим тем наблюдателям, которые выявили те или иные нарушения. Недопустимо, это нездоровая обстановка", — добавила Памфилова.

Замглавы ЦИК Николай Булаев предложил объявить благодарность студентке, зафиксировавшей нарушение, за активную жизненную позицию. "Мы должны поблагодарить ее за это, она на самом деле проявила и волю, и характер и позиция ее заслуживает поощрения", — отметил он.

Ранее Памфилова сообщила, что результаты голосования на выборах 9 сентября отменены на нескольких участках в четырех регионах РФ, также проверяется информация о вбросе на одном из участков в Калмыкии. Следователи Калмыкии организовали проверку из-за размещенного в интернете видеоролика, на котором зафиксирован вброс.

Председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов в понедельник на пресс-конференции показал зафиксированный на видео вброс бюллетеней и отметил, что речь идет о 81-м участке в Калмыкии. Во вторник в ходе пленарного заседания лидер эсеров вновь поднял этот вопрос.

Выборы депутатов народного хурала Калмыкии прошли в единый день голосования 9 сентября по пропорциональной системе. Избраны были 27 депутатов от трех партий. "Единая Россия" получит 21 мандат, КПРФ — четыре, "Справедливая Россия" — два. Явка на выборах составила 54,1%.