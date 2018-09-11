Памфилова посетовала на спешку некоторых избиркомов подвести итоги выборов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова посетовала, что избирательные комиссии некоторых регионов спешат официально подвести результаты выборов, которые состоялись 9 сентября, не дождавшись возможных обращений от участников кампании, и посоветовала им "пенять на себя", если жалобы все-таки поступят после подведения итогов.

На заседании ЦИК в среду она отметила, что ранее попросила коллег в регионах быть максимально внимательными к участникам выборов и тщательно разбирать все обращения, поступившие в избирательные комиссии. "Некоторые коллеги поторопились уже: хотя я просила не раньше среды, но они на свой страх и риск проводят заседания сегодня. И потом пеняйте на себя. Если жалоб не будет — молодцы, угадали", — сказала Памфилова.

Глава ЦИК сообщила, что в целом ряде регионов заседания для официального подведения итогов выборов проводят сегодня, речь идет о Новосибирской, Ивановской, Московской, Орловской, Омской, Ростовской, Ульяновской избирательных комиссиях, избиркоме Алтайского края.

Она напомнила коллегам, что после официального подведения итогов — в случае, если будут жалобы и нарушения подтвердятся, — возможность отмены результатов на том или ином участке будет решаться уже в суде.

"Вы же понимаете, что подведете итоги, потом, если будут жалобы, придется идти в суд. Будем надеяться, что их не будет", — заключила Памфилова.