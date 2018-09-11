В Госдуме рассказали о сроках проверки в отношении пяти депутатов

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Проверка в отношении пятерых депутатов Госдумы на предмет нарушения закона займет около месяца — за это время парламентарии вправе представить доказательства законности своей деятельности, сообщил РИА Новости член комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Госдумы, Анатолий Выборный.

Ранее глава комиссии Наталья Поклонская сообщила, что пятерых депутатов из фракций "Справедливая Россия" и "Единая Россия" проверят по возможным фактам нарушения закона. Глава комиссии отметила, что намерена направить соответствующие запросы о проверке в Генеральную прокуратуру, ФСБ России и Росфинмониторинг на этой неделе.

"Решение комиссии состоялось на предмет проведения проверки. Комиссия обязана в соответствии с законом проинформировать каждого парламентария, которого это касается, и предложить представить исчерпывающие документы или объяснения, подтверждающие или опровергающие те факты, которые указаны в соответствующих обращениях. Я думаю, что в течение этого месяца проверки будут проведены, и уже комиссия при наличии полной картины будет принимать соответствующие решения", — сказал Выборный.

По его словам, обычно все подобные вопросы решаются в течение одного-двух месяцев. Выборный также пояснил, что решение комиссии обусловлено процедурой — поступившая информация принята к сведению и начата процедура проверки на соответствие информации действительности.

"Каждый парламентарий, если какие-то вопросы к нему есть, он вправе со своей стороны представить исчерпывающие доказательства, подтверждающие законность и обоснованность принимаемых им решений, что они не влекут конфликта интересов, что не нарушена процедура декларирования доходов и так далее, то есть он не преступил закон. Совершенно очевидно, что ряд обращений могут быть просто по надуманным основаниям и на основе неподтвержденных данных", — добавил депутат.