Зимин надеется на поддержку избирателей во втором туре выборов в Хакасии

КРАСНОЯРСК, 11 сен — РИА Новости. Действующий глава Хакасии Виктор Зимин, идущий на второй тур выборов губернатора региона, заявил, что его решение продолжить борьбу продиктовано ответственностью перед жителями республики, а также стремлением завершить и реализовать все важные инициативы.

"Моё решение идти на выборы на должность главы Хакасии, равно, как и участие во втором туре голосования, продиктованы ответственностью, которую я чувствую перед всей республикой и своими земляками. Прежде всего — за те важные инициативы и дела, которые мы ещё не успели завершить. И за те общественно-значимые проекты и программы, к которым республика приступила сейчас. Очень надеюсь на поддержку жителей Хакасии, которым и предстоит сделать этот по-настоящему важный выбор", — говорится в заявлении Зимина, переданном РИА Новости.

Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Действующий глава Хакасии Зимин ("Единая Россия") набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%. Никто из кандидатов не получил 50% голосов, поэтому ожидается второй тур выборов. Газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщила, что Зимин может не дойти до второго тура и написать заявление об уходе.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о сообщениях, что якобы в Кремле порекомендовали Зимину покинуть свой пост, не дожидаясь второго тура. Он отметил, что ему не известно, откуда появилась такая информация. Зимин возглавляет Хакасию с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.