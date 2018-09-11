Зимин намерен участвовать во втором туре выборов губернатора Хакасии

КРАСНОЯРСК, 11 сен — РИА Новости. Действующий глава Хакасии Виктор Зимин намерен участвовать во втором туре выборов губернатора, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы республики—председателя правительства региона Елена Пересторонина.

Выборы в Хакасии состоялись в единый день голосования 9 сентября. Действующий глава региона Зимин ("Единая Россия") набрал 32,42% голосов, уступив кандидату от КПРФ Валентину Коновалову, набравшему 44,81%. Никто из кандидатов не получил 50% голосов, ожидается второй тур выборов. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на близкий к Кремлю источник сообщила, что Зимин может не дойти до второго тура и написать заявление об уходе.

"Виктор Михайлович, конечно же, будет участвовать во втором туре. Он это сказал", — заявила Пересторонина.

Зимин возглавляет Хакасию с января 2009 года, был переизбран в 2013 году.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ничего не знает о сообщениях, что якобы в Кремле порекомендовали Зимину покинуть свой пост, не дожидаясь второго тура. Он отметил, что ему не известно, откуда появилась такая информация.