МОСКВА, 11 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Наталья Поклонская заявила, что во фракции ЕР ей не сообщали о планах обсудить вопрос о возможном лишении её постов в Госдуме.

"Я узнаю о подобных решениях о моем смещении с должностей заместителя председателя комитета и председателя комиссии из СМИ. Я целый день присутствовала на пленарном заседании, мне никто из руководства ничего не сказал, со мной об этом не говорят", — сказала Поклонская журналистам во вторник.

Госдума 19 июля одобрила в первом чтении правительственный законопроект об изменениях в пенсионном законодательстве. Фракция ЕР ранее решила консолидированно голосовать за, но Поклонская проголосовала против. Лидер фракции ЕР Сергей Неверов заявил, что нарушившая фракционную дисциплину Поклонская должна сама принять решение о продолжении членства во фракции. По его словам, решение депутата изменило отношение к ней внутри фракции.

Неверов также заявил, что в ЕР обсудят решение Поклонской голосовать против изменений в пенсионное законодательство. Говоря о полномочиях фракции в этой связи, он напомнил, что у Поклонской есть посты в думских комиссиях. Первый замруководителя фракции ЕР Андрей Исаев подтвердил во вторник, что "фракция будет обсуждать эту тему".

Сама Поклонская ранее заявила, что не будет сдавать свой мандат. Она возглавляет комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов и занимает пост замглавы комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Госдума в июле приняла в первом чтении правительственный законопроект, предполагавший постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Однако президент РФ Владимир Путин предложил ряд мер для смягчения решения, которые он озвучил в телеобращении к россиянам. В частности, глава государства выступил за пенсионный возраст для женщин в 60 лет, досрочный выход на пенсию для многодетных матерей и введение мер защиты лиц предпенсионного возраста. Эксперты заявляли, что предложенная президентом доработка пенсионного законопроекта усиливает его социальную направленность, вследствие чего критика в адрес документа значительно уменьшилась.