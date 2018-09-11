Слуцкий назвал условие для возвращения России в ПАСЕ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. При отмене санкционных статей по отношению к праву голоса национальных делегаций в ПАСЕ Россия должна возобновить свою деятельность в организации и направить заявку с составом делегации в январе 2019 года, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Политик напомнил, что Парламентская ассамблея Совета Европы рассмотрит 9 октября доклад о полномочиях и праве голоса национальных делегаций, докладчиком была назначена Петра де Суттер (Бельгия). По окончании рассмотрения будет принята резолюция и подготовлены рекомендации комитету министров Совета Европы.

"В зависимости от их содержания, в рамках осенней сессии ПАСЕ (8-11 октября) может быть поставлен вопрос о внесении поправок в регламент ассамблеи об отмене санкционных статей о лишении национальных делегаций ключевых полномочий, в том числе права голоса", — заявил Слуцкий журналистам во вторник.

Политик полагает, что с учетом позиции спикера ПАСЕ Лилиан Мори Паскье в пользу разрешения институционального кризиса в организации и других видных парламентариев Совета Европы во всех шести политических группах "вероятность внесения таких изменений достаточно велика". В то же время Слуцкий не исключает, что дискуссия будет ожесточенной.

"Но надеюсь, что в этот день в ПАСЕ справедливость восторжествует. В случае принятия поправок Москва может пересмотреть свою позицию об участии в работе ПАСЕ. Мое личное мнение: при отмене санкционных статей Россия должна возобновить свою деятельность в ассамблее и направить заявку с составом делегации в январе 2019 года. Если главная проблема, которая вынудила нас заморозить свою работу в Страсбурге, будет решена, то 9 октября станет моментом истины для будущего сотрудничества в рамках организации", — сказал он.

Политик пояснил, что речь идет о вопросе, чрезвычайно важном в целом для роли Совета Европы и его Парламентской ассамблеи в европейской архитектуре.

"Эти поправки, если будут приняты, не будут давать возможности для дискриминации национальных делегаций, сформированных и направленных парламентами стран-участниц. Это будет служить устранению искусственных разделительных линий на пространстве Совета Европы, консолидации вокруг целей и задач организации. Это вопрос не только возвращения России в ПАСЕ, это вопрос, имеющий институциональное значение для Совета Европы", — пояснил политик.

При этом Слуцкий полагает, что "при полнокровном возвращении делегации РФ в ПАСЕ Федеральное собрание РФ может рекомендовать возобновить выплаты" России в организацию.

"Таким образом, возможное принятие поправок может оказать положительно-обратную связь также на вопрос разморозки наших платежей в бюджет Совета Европы", — заключил он.

На предстоящей в начале октября сессии ПАСЕ впервые будет обсуждаться тема, неоднократно выдвигавшаяся российской стороной с 2014 года, — по недопущению применения санкций против национальных делегаций. Российская делегация была лишена ряда полномочий (возможности голосовать, участвовать в мониторинговой деятельности ассамблеи, а также в уставных органах ПАСЕ) на апрельской сессии 2014 года из-за позиции по Крыму. В следующем году ПАСЕ не только не отменила санкции, но и добавила к ним новые ограничения. Российская делегация заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участвовать в работе сессий. С 2016 года Москва не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы.