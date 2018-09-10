МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с победой на выборах мэра Москвы Сергея Собянина, а также Андрея Воробьева с победой на выборах губернатора Подмосковья.

Собянин набрал 70,17% голосов на выборах мэра Москвы по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома. Всего за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. Также по итогам подсчета 100% голосов на выборах победил действующий губернатор Московской области Андрей Воробьев с результатом в 62,52%. Согласно данным ЦИК РФ, за него проголосовали 1 миллион 338 тысяч 29 избирателей.

"Поздравляю Сергея Собянина с уверенной победой на выборах мэра Москвы… С удовольствием поздравляю Андрея Воробьёва с избранием на должность губернатора Московской области", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, за последние годы под руководством Собянина Москва развивается высокими темпами, а инфраструктура города существенно улучшилась. "По итогам обработки протоколов он набрал более 70% голосов. Это говорит о том, что москвичи заслуженно доверяют Сергею Семёновичу", — отметил глава Чечни.

Также Кадыров добавил, что все предыдущие годы Воробьев показывал себя грамотным управленцем и настоящим профессионалом. "И жители Московской области это видят и ценят. Об этом говорят и результаты выборов, на которых он уверенно одержал победу", — подчеркнул глава Чечни.