Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 70,17% голосов

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Сергей Собянин набрал 70,17% голосов на выборах мэра Москвы по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.

Всего за него проголосовали 1 миллион 582 тысячи 762 человека. По итогам выборов мэра 2013 года Собянин одержал победу, набрав 51,37% голосов избирателей.

На втором месте расположился экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, набрав 11,38% голосов. С 7,01% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин набрали 6,72% и 1,87% голосов избирателей соответственно.

Явка по итогам обработки 100% протоколов составила 30,96%.