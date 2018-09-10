"Собянин побеждает на выборах мэра Москвы с 70,17% голосов..."

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Сергей Собянин набрал 70,17% голосов на выборах мэра Москвы по итогам обработки 100% протоколов, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.
На втором месте расположился экс-депутат Госдумы Вадим Кумин, выдвинутый КПРФ, набрав 11,38% голосов. С 7,01% голосов избирателей третье место занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155, кандидат от партии "Союз горожан" Михаил Балакин набрали 6,72% и 1,87% голосов избирателей соответственно.
Явка по итогам обработки 100% протоколов составила 30,96%.