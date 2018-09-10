Клычков вступит в должность главы Орловской области 14 сентября

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на избирательном участке во время голосования. 18 марта 2018

Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на избирательном участке во время голосования. 18 марта 2018

БРЯНСК, 10 сен – РИА Новости. Инаугурация избранного губернатора Орловской области Андрея Клычкова состоится в ближайшую пятницу, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.

"Инаугурация состоится в пятницу, 14 сентября", — сказал собеседник агентства.

Врио губернатора Клычков (КПРФ) победил на выборах главы региона, набрав, по предварительным данным, 83,55% голосов избирателей. Представитель "Справедливой России" Руслан Перелыгин набрал 4,84%, кандидат от партии "Родина" Евгений Алехин набирает 3,99%, кандидат от "Патриотов России" Елена Крачнакова — 2,78%, кандидат от ЛДПР Андрей Куцын — 2,91%.

Клычков — профессиональный юрист, в июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации. Работая в партии, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя юридической службы центрального комитета КПРФ. В 2009–2014 годах — депутат Московской городской думы пятого созыва. Клычков выходил на акции протеста, выступал против закона о капремонте и реновации, занимался проблемами обманутых дольщиков, а в прошлом году выразил готовность составить конкуренцию Сергею Собянину на выборах мэра Москвы 2018 года.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин досрочно освободил от должности главы региона Вадима Потомского и назначил Клычкова временно исполняющим обязанности губернатора.