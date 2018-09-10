Клычков вступит в должность главы Орловской области 14 сентября

БРЯНСК, 10 сен – РИА Новости. Инаугурация избранного губернатора Орловской области Андрея Клычкова состоится в ближайшую пятницу, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.
Врио губернатора Клычков (КПРФ) победил на выборах главы региона, набрав, по предварительным данным, 83,55% голосов избирателей. Представитель "Справедливой России" Руслан Перелыгин набрал 4,84%, кандидат от партии "Родина" Евгений Алехин набирает 3,99%, кандидат от "Патриотов России" Елена Крачнакова — 2,78%, кандидат от ЛДПР Андрей Куцын — 2,91%.
В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин досрочно освободил от должности главы региона Вадима Потомского и назначил Клычкова временно исполняющим обязанности губернатора.