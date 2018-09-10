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Политика

Клычков вступит в должность главы Орловской области 14 сентября

Сюжет:
Единый день голосования в России (298)
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© Фото : пресс-служба правительства Орловской области Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на избирательном участке во время голосования. 18 марта 2018Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков на избирательном участке во время голосования. 18 марта 2018
© Фото : пресс-служба правительства Орловской области

БРЯНСК, 10 сен – РИА Новости. Инаугурация избранного губернатора Орловской области Андрея Клычкова состоится в ближайшую пятницу, сообщил РИА Новости представитель областного правительства.

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Избранные главы трех регионов вступили в должность
"Инаугурация состоится в пятницу, 14 сентября", — сказал собеседник агентства.

Врио губернатора Клычков (КПРФ) победил на выборах главы региона, набрав, по предварительным данным, 83,55% голосов избирателей. Представитель "Справедливой России" Руслан Перелыгин набрал 4,84%, кандидат от партии "Родина" Евгений Алехин набирает 3,99%, кандидат от "Патриотов России" Елена Крачнакова — 2,78%, кандидат от ЛДПР Андрей Куцын — 2,91%.

Объявление предварительных итогов единого дня голосования. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Зюганов прокомментировал результаты выборов
Клычков — профессиональный юрист, в июле 2001 года вступил в Коммунистическую партию Российской Федерации. Работая в партии, прошел путь от помощника юрисконсульта до заместителя руководителя юридической службы центрального комитета КПРФ. В 2009–2014 годах — депутат Московской городской думы пятого созыва. Клычков выходил на акции протеста, выступал против закона о капремонте и реновации, занимался проблемами обманутых дольщиков, а в прошлом году выразил готовность составить конкуренцию Сергею Собянину на выборах мэра Москвы 2018 года.

В октябре прошлого года президент РФ Владимир Путин досрочно освободил от должности главы региона Вадима Потомского и назначил Клычкова временно исполняющим обязанности губернатора.

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